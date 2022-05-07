Başakşehir ve Galatasaray Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım maça, Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet ve Gulbrandsen 11'iyle başladı.
Konuk ekip ise, Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem ve Mostafa 11'iyle sahada yer aldı.
Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Bu skorla Galatasaray, 48 puanla 13. sırada yer alırken, Başakşehir ise 61 puanla 4. sırada kaldı.