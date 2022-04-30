Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in takım ile ilgili bir rapor hazırladığı iddia edildi.
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Babel ve Pulgar raporu!
Süper Lig'de geleceği belirsizliğini koruyan Domenec Torrent yönetime Babel ve Pulgar raporunu sundu.Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel'in Championship takımlarından biri ile anlaştığı iddia ediliyordu.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 06:40
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in takım ile ilgili bir rapor hazırladığı iddia edildi.
Takvim'in derlediği habere göre raporda Ryan Babel ile Pulgar'ın takımda 1 yıl daha kalmasını istediği öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel'in Championship takımlarından biri ile anlaştığı iddia ediliyordu.