Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı’na Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu katılmadı. Elmas'tan konuyla alakalı olarak flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıya divan kurulu üyeleri ile kulüp üyelerinin yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri ise toplantıya katılmadı.

Burak Elmas konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Bu kadar kısa bir sürede olağanüstü toplantı yapılmasını doğru bulmuyoruz. Divan Kurulumuzun bu kararı alma hakkı olduğu kadar, kısa zaman içerisinde istişare yapmadan organize edilen bir toplantıya katılmama kararı da bizim hakkımızdır."