GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Takımdan gönderilse dahi...

Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan ve takımdan ayrılması beklenen Domenec Torrent'in sözleşmesinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İspanyol antrenör, gönderilse veya başka takımla anlaşsa dahi her ay 150 bin Euro kazanmaya devam edecek. Torrent'in sözleşmesinden sızdırılan belgelere göre, Aslan'ın kasasından toplamda 3 milyon Euro çıkacak. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 06:40