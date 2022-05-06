Galatasaray'da oynattığı futbolla eleştirilerin odağı haline gelen Domenec Torrent istenmeyen adam ilan edildi.
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Takımdan gönderilse dahi...
Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan ve takımdan ayrılması beklenen Domenec Torrent'in sözleşmesinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İspanyol antrenör, gönderilse veya başka takımla anlaşsa dahi her ay 150 bin Euro kazanmaya devam edecek. Torrent'in sözleşmesinden sızdırılan belgelere göre, Aslan'ın kasasından toplamda 3 milyon Euro çıkacak. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da oynattığı futbolla eleştirilerin odağı haline gelen Domenec Torrent istenmeyen adam ilan edildi.
Gönderilmesi beklenen İspanyol teknik adamın sözleşmesindeki tazminat maddesi merak ediliyordu.
Düşük bir grafik çizen Domenec Torrent'in çok konuşulan sözleşmesi sosyal medyaya düştü.