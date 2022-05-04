Galatasaray Süper Lig'de kötü bir dönem geçirse de oyuncularına teklifler gelmeye devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson'a Sevilla kancası! İşte sunulan teklif...
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da, buna karşın yıldız oyuncularına teklifler gelmeye ise devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Victor Nelsson'a ise La Liga temsilcisi Sevilla talip olurken, Cimbom'a sözlü teklif yapıldı. İşte teklifin detayları ve son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Marcao, Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu ve Morutan gibi oyunculara daha önce gelen tekliflere son olarak Victor Nelsson da eklendi. 23 yaşındaki 1.85'lik stoper için transfer talebinin geldiği ülke ise İspanya...
Fotomaç'ın haberine göre; Sevilla'nın Danimarkalı savunmacı için sarı kırmızılı kulübe 15 milyon euro + bir sonraki satıştan pay ve bonus şeklinde bir sözlü teklif yaptığı öğrenildi. Hatta önümüzdeki günlerde bu önerinin resmileşeceği kaydedildi.