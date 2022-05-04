Fotomaç'ın haberine göre; Sevilla'nın Danimarkalı savunmacı için sarı kırmızılı kulübe 15 milyon euro + bir sonraki satıştan pay ve bonus şeklinde bir sözlü teklif yaptığı öğrenildi. Hatta önümüzdeki günlerde bu önerinin resmileşeceği kaydedildi.