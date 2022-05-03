Seçimin ertelenmesinin ardından başkan adayları ve Burak Elmas bir araya geldi. İstinaf mahkemesine yapılan itirazlardan sonra yeni seçim tarihi belirlendi. Başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu ortak bir karar alarak Elmas'tan 21-28 Mayıs tarihlerini talep etti. Elmas yönetimi, dün yapılan toplantı ile seçim tarihini 4-11 Haziran olarak açıkladı.