Galatasaray'da dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Burak Elmas, 14 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan seçimde aday olup olmama konusunda birkaç gün içerisinde karar vereceğini söyledi.
GALATASARAY HABERİ - Burak Elmas aday olacak mı? Flaş karar
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 11 Haziran tarihinde başkanlık seçiminin yapılacağı ifade edilmişti. Galatasaray'ın mevcut başkanı Burak Elmas'ın başkanlık için aday olma konusunda flaş bir karara imza attı. İşte Elmas'ın o kararı... (GS spor haberi)
Radyospor'un haberine göre; Elmas, yönetici arkadaşlarına aday olup olmayacağı konusunda "Henüz karar vermedim. Bir yanım bütün bunları gördükten sonra aday olma, uğraşma diyor; diğer yanım 'aday ol' ortamı bunlara bırakma' diyor. Henüz karar vermedim. Düşünüyorum'' dedi.
Burak Elmas, Domenec Torrent konusunda ise "Kendisiyle konuşacağım. Ama ligin bitmesine 3 maç kala göndermek gibi rasyonel olmayan bir karar vermeyeceğim. Show yapmak için teknik direktör göndermem" ifadelerini kullandı.