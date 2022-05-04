Eskişehirspor'un golcü futbolcularından Onur Arı, gösterdiği performansla dikkatleri de üzerine çeken isimlerin başında geliyor.
Galatasaray'dan Onur Arı hamlesi! Eskişehirspor...
Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında gündeme Eskişehirspor'un genç oyuncusu Onur Arı geldi. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Eskişehirspor ile temasa geçti. İşte Onur Arı transferi hakkındaki son detaylar...
Gol krallığında iddiasını devam ettiren 21 yaşındaki genç futbolcu, görev aldığı 30 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırarak önemli bir istatistik oraya koydu.Bu performansıyla takımına önemli katkı sağlayan Onur Arı, üst liglerin de ilgisini çekmeye başladı.
Fotomaç'ın derlediği habere göre yerli forvet sorunu yaşayan Galatasaray, Onur Arı için kulübün kapısını çalarak teklif yapmaya hazırlanıyor.