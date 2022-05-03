Galatasaray'da sezonun sonuna gelinmesine rağmen takımında performansındaki kötü gidişat devam ediyor. Sarı-kırmızılılardaki durumunda faturası birçok isme kesilirken Fernando Muslera da bu eleştirilerden nasibini aldı. Sivas maçı sonrası Torrent'in sert Muslera sözleri de ayrılık seslerini güçlendirdi. İşte Muslera olayında yaşanan gelişmeler...
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Muslera sözleri!
Galatasaray'da Sivasspor mağlubiyeti sonrası Domenec Torrent çok sert açıklamalarda bulundu. Torrent'in özellikle Muslera için sarf ettiği sözler gündem oldu. Torrent, "Muslera kalesine gelen hiç bir topu tutamadı. 3 kez kalesine top geldi. 3'ün de kalecilik yapamadı." ifadelerinde bulunmuştu. İşte son detaylar...
Galatasaray'da sezonun sonuna gelinmesine rağmen takımında performansındaki kötü gidişat devam ediyor. Sarı-kırmızılılardaki durumunda faturası birçok isme kesilirken Fernando Muslera da bu eleştirilerden nasibini aldı. Sivas maçı sonrası Torrent'in sert Muslera sözleri de ayrılık seslerini güçlendirdi. İşte Muslera olayında yaşanan gelişmeler...
Fanatik'in derlediği habere göre Süper Lig'de sezon başından itibaren başarısız bir performans gösteren Galatasaray'da Sivasspor yenilgisi tepkileri arttırdı.
Yeni bir yönetimle, Fatih Terim yönetiminde sezona giriş yapan ve alınan başarısız sonuçların ardından Domenec Torrent ile yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip kötü gidişata devam ediyor.