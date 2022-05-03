TORRENT: 'MUSLERA KALECİLİK YAPAMADI'

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent 3-2 kaybedilen Sivasspor maçından sonra yayıncı kuruluş ekranlarına yaptığı açıklamada Muslera'yla ilgili sert ifadeler kullanmıştı.



Katalan teknik adamın Uruguaylı file bekçisi ile ilgili açıklaması kulüp tercümanı tarafından sadece; "Muslera durduramadı" diye tercüme edilmiş ancak Torrent aslında, "Muslera kalesine gelen hiç bir topu tutamadı. 3 kez kalesine top geldi. 3'ün de kalecilik yapamadı" ifadelerini kullanmıştı.