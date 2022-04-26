Galatasaray'da performansıyla zaman zaman eleştiri oklarının hedefinde olsa da son haftalarda yaptığı çıkışla gözler bir kez daha Erick Pulgar'a çevrildi. Kiralık sözleşmesi sona erecek ve Fiorentina'ya geri dönecek olan Şilili orta saha, bedelsiz olarak yeniden parçalı formayı giyebilir. İşte ayrıntılar...

Son iki haftada ortaya koyduğu performans ile takımın en iyi isimlerinden olan Erick Pulgar için planlar da değişmeye başladı. Devre arasında Fiorentina'dan 6 ay için kiralanan Şilili oyuncu, ilk etapta hayal kırıklığı yaratırken, formasını da kaybedip eleştirilerin odağı olmuştu. Yeni Malatyaspor'un ardından Altay karşılaşmasında da sahaya ilk 11'de çıkan Pulgar, orta sahada takımı yönlendiren isim haline geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun golü öncesinde atağın hazırlayıcısı olan 28 yaşındaki oyuncuya yeniden kredi açıldı. Satın alma opsiyonu olmayan Pulgar, sezon sonunda Fiorentina'ya geri dönecek. İtalyan ekibi ile 1 yıl kontratı kalması ve takımda düşünülmemesi nedeniyle Pulgar, bir kez daha transfer pazarında olacak. Sezon sonuna kadar performansı yakından takip edilecek oyuncu, etkili olursa Fiorentina'nın kapısı çalınacak. Sabah'ın haberine göre; G.Saray cephesi Şilili orta sahanın bonservisi bedelsiz olarak verilirse yıllık ücretini ödemek koşulu ile oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor