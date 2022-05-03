Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine 14 Ocak'ta göreve getirilen Domenec Torrent'in kötü gidişe son verememesi ve Sivasspor yenilgisi sonrasındaki açıklamaları, başkan Burak Elmas'ın sabrını taşırdı.
GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'ı çıldırttı! Domenec Torrent...
Galatasaray'da Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor maçında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından maç sonundan çarpcı açıklamalara yapan Domenec Torrent, başkan Burak Elmas'ı kızdırdı. Elmas basın toplantısının ardından İspantol hoca için flaş bir karar aldı.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2022- 10:49 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022- 10:51
Seçime hazırlanan mevcut başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün de çalışmayı düşünmediği Torrent'in biletini kesmek için sezon sonu beklenmeyecek.
Hürriyet'in haberine göre; Başkan Burak Elmas, yolları ayırmak için bu hafta içinde Torrent ile masaya oturacak. Elmas, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı ile bizzat görüşerek, mümkün olan en düşük maliyetle sözleşmeyi feshetmeye çalışacak.