Galatasaray'ın geçen yaz transfer ettiği Alexandre Cicaldau ve Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı takımda beklenen katkıyı veremedi. Cicaldau'ya Sampdoria'nın, Morutan'a ise Rangers'ın talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Cicaldau ve Morutan beklentilerin altında kaldı. Fotomaç'ın haberine göre; Morutan'ın ardından Cicaldau da yedek kulübesine çekilirken iyi oyuncunun kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı. İki Rumen futbolcunun gelecek sezon için kiralanabileceği belirtilirken Cicaldau'ya Sampdoria, Morutan'a ise Rangers'ın talip olduğu belirtildi. İki futbolcuyla ilgili kararı seçimin ardından yeni yönetim verecek.