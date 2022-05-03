Fırat Develioğlu Galatasaray Başkanlığına aday oldu

Galatasaray'da olağanüstü seçimin yapılmasına mahkemeye yaptığı başvuru ile engel olan Fırat Develioğlu, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Develioğlu, "İki başkan adayı ve ekipleri de kaliteli insanlardır. Daha sakin bir zamanda kulübümüzü yönetmeye layık ve ehildirler. Şu anda bir belirsizlik ortamında bulunmaktayız. Bu adayların saha dışındaki ayak oyunlarına karşı hukukumuzu koruyabilecek hiçbir planları ve yapıları yokken önümüzdeki sezon ve sezonlar için bir başarıdan bahsetme ihtimalimiz sıfıra yakındır." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2022- 16:36 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022- 16:57