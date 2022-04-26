Galatasaray'da Domenec Torrent gençlere güvenmiyor! Kariyeri boyunca...

Galatasaray'da Domenec Torrent'in kariyerinde ilginç bir istatistik ortaya çıktı. İspanyol hocanın toplam kariyerinde 92 maçta sadece 20 yaş altında 1 futbolcuya şans verdi. Bu istatistiklerle Torrent'in gençlere şans vermediği ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2022- 06:40