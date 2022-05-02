Galatasaray 'da bir türlü bekleneni veremeyen ve devre arasında Al Taawoun takımına kiralanan Christian Luyindama, Suudi Arabistan ekibinde gösterdiği performansla göze girmeyi başardı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kiralık gönderilmişti! Luyindama'da karar verildi
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Al Taawoun'a kiraladığı Christian Luyindama, takımının vazgeçilmez oyuncuları arasında yer aldı. Demokratik Kongolu stoper buradaki performansıyla göze girerken Suudi Arabistan ekibi bonservisini almaya karar verdi. İşte 28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu ve G.Saray'ın kasasına girecek rakam... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yeni takımında istikrarlı bir şekilde ilk 11'de forma giyen Luyindama'nın gösterdiği performansın Suudi kulübü tarafından beğenildiği ve Al Taawoun'un sezon sonunda 28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayı planladığı öne sürüldü.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos'un aracılığıyla Al Taawoun takımına kiralanan Luyindama'nın satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ise Sarı-Kırmızılı kulübün kasasına 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli girmiş olacak.