Son dönemde adı sık sık Galatasaray ile anılan Okan Buruk için flaş bir iddia gündem geldi.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gündemindeki Okan Buruk için sürpriz teklif!
Galatasaray'da teknik direktör gündemi sürüyor. Sarı kırmızılı kulübün başkan adaylarından Metin Öztürk, özellikle Okan Buruk ismine yoğunlaşmıştı. Öte yandan İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi. Buruk için iki ayrı milli takımın harekete geçtiği ifade edildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2022- 17:59
İtalyan basını, Galatasaray'ın 11 yıl boyunca formasını giydiği Okan Buruk ile görüşmelere başladğını belirtti.
Öte yandan haberde Okan Buruk için sadece Galatasaray değil Gana ve Nijerya Futbol Federasyonları'nın da harekete geçtiği ifade edildi.