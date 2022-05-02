Galatasaray'ın sezon başında 7 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Victor Nelsson gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sevilla'nın Victor Nelsson planı ortaya çıktı!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna kattığı Victor Nelsson gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Danimarkalı savunmacı için İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2022- 18:55
Aston Villa, Sevilla ve Milan gibi takımların transfer listesinde olan Danimarkalı savunmacı için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Sevilla, Jules Kounde'nin takımdan ayrılması durumunda Nelsson'u kadrosuna katmayı düşünüyor.