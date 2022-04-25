Bir takımı aldıktan sonra ona oyun kalitesi ve standardı belirlemesi yüzde yüz olmasa da savunma ve hücumda daha kaliteli anlaşılabilir bir felsefe belirlemek, bir teknik adam için çok önemlidir. Farkı da bu yaratacaktır. Ama antrenmanda teknik-taktik olarak "tutarlılık" oluşmadığı zaman oyun ve oyuncu gelişiminden bahsedemeyiz.