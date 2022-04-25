Altay-Galatasaray maçında Berkan Kutlu rekor kırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Altay'ı 1-0'lık skorla mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılarda orta sahanın vazgeçilmez ismi olan Berkan Kutlu, bu maçta kariyer rekoru kırdı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 15:30