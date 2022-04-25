Altay-Galatasaray maçında Berkan Kutlu rekor kırdı!
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Altay'ı 1-0'lık skorla mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılarda orta sahanın vazgeçilmez ismi olan Berkan Kutlu, bu maçta kariyer rekoru kırdı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 15:30
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İzmir temsilcisi Altay'a konuk oldu.
Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım Kerem Aktürkoğlu'nun 8. dakikada attığı golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Cimbom'da Berkan Kutlu, golün asistini yaparken bu asistle birlikte bu sezon 3. kez gol pası verdi ve kariyer rekorunu kırdı.