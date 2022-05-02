Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Ramazan Bayramı mesajları!

Türk futbolunun lokomotifi olan dört büyük kulüp Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından İslam alemini tebrik etti.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2022- 12:05 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022- 12:19