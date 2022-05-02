Sezon sonu gelmiş, iki takımın da bir hedefi yok ama beklenmedik bir şekilde gollü ve seyir zevki yüksek bir maç. Sivasspor'un oturmuş bir saha içi düzeni var. Ziraat Türkiye Kupası'nda da final kovaladıklarından fizik olarak hazırlar. Bu tabloda Galatasaray'ın oyunu domine etmesi mümkün değildi, öyle de oldu.