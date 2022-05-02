Sezon sonu gelmiş, iki takımın da bir hedefi yok ama beklenmedik bir şekilde gollü ve seyir zevki yüksek bir maç. Sivasspor'un oturmuş bir saha içi düzeni var. Ziraat Türkiye Kupası'nda da final kovaladıklarından fizik olarak hazırlar. Bu tabloda Galatasaray'ın oyunu domine etmesi mümkün değildi, öyle de oldu.
GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent'e sert eleştiri! "En büyük yanlışı..."
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı ve mücadeleyi 3-2'lik skorla kaybetti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, bu maçı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi ve teknik direktör Domenec Torrent'i eleştirdi. İşte o yazı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İlk devre Sivasspor'un kontrolündeydi ancak Galatasaray, organize bir atakla güzel bir gol attı. Az kalsın zamanlamayı ayarlasa Babel ile iki farkı da bulacaktı. Bu da futbolun ilginçliğinden kaynaklanıyor. Sivasspor devre biterken yine güzel bir golle skora denge getirdi.
İkinci yarı Torrent'in büyük yanlışı ile başladı. Rakip organize ve birçok yönden senden daha üstün. Böyle bir durumda orta sahadan oyuncu çıkarıp ikinci santrfor oyuna sürülmez. Aslında Halil gayretliydi, penaltının da yaratıcısıydı. Halil'i oyuna aldığında Gomis'i çıkartmalıydın.