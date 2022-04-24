Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Altay ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Altay ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Oyuncularımızın, Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynadıkları için bile odaklanması gerekiyor. Altay'ın son şansı. Motive olduklarını düşünüyoruz. Fenerbahçe maçından sonra ligin öneminin kalmadığı konuşuldu ama bence çok önemli.

Taylan, saygı duyduğum bir oyuncu. Avrupa'dan birçok arkadaşım, 'Ne kadar sakin şekilde oynuyor' şeklinde yorumlar yaparak onu sordular.