Galatasaray haberleri: "Domenec Torrent kendi istatistiklerine oynuyor"

Galatasaray'ın Altay'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Çakar, "Zira Torrent artık kendi istatistiklerine oynuyor. Gençleri oynatmak gibi de bir düşüncesi yok. Lig sonunda 'Bu kadar puan topladım' diyecek ve elini güçlendirecek hepsi bu." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 06:40 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022- 06:47