Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'a mağlup oldu. Sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Domenec Torrent maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'a mağlup oldu. Sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Domenec Torrent maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Düzensiz ve maalesef diyebileceğimiz bir maç oldu. 3 tane top içeri girdi, Muslera durduramadı. Bütün oyunculara hafta boyunca orta açtıklarını, kornerler ve serbest vuruşlardan ikinci topları söyledik. Üçüncü golü söylemeyeceğim, şansaydı.

Sıkıntı yok, kaybettiğimiz zaman antrenörün suçudur ve ben de bunu kabul etmek zorundayım.

Altay maçında da ilk yarı söyledim, ilk yarı 5 tane yakaladık ama atamadık. Yine aynı oldu. Sivasspor 1.5 kere geldi, 3 tane attı. Bir gün isterseniz size açıklarım. Hem içeride ve hem dışarıda kulübü nasıl bulduk. Belki o zaman anlarsınız.

Tamamen boş haldeydi. Analist yok. Sanki yangından mal kaçırıyormuş gibi ortamdayken, 3 tane maçımız vardı. Bu şekilde bulduk biz burayı.

Oyuncular, kulübün en büyük değerleri. Kulübü boş bulduk ve onlarla 1.5 ay elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız.

Kötü durum. 'dur' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu.