GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Kazımcan Karataş için harekete geçti! İzmir'de transfer zirvesi

Süper Lig'de Altay'la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, İzmir'de bir de transfer zirvesi gerçekleştirecek. Galatasaray'ın listesinde Altay'ın genç yıldızı Kazımcan Karataş var. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 06:40