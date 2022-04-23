Süper Lig'de hedefsiz kalan Galatasaray yarın Altay deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'ın İzmir'de önemli bir transfer görüşmesi yapacağı da öğrenildi.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Kazımcan Karataş için harekete geçti! İzmir'de transfer zirvesi
Süper Lig'de Altay'la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, İzmir'de bir de transfer zirvesi gerçekleştirecek. Galatasaray'ın listesinde Altay'ın genç yıldızı Kazımcan Karataş var. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 06:40
Takvim'in haberine göre; yerli sol bek arayan yönetimin Altay'la Kazımcan Karataş için masaya oturacağı belirlendi.
Bu sezon Altay formasıyla önemli bir çıkış yakalayan 19 yaşındaki sol bek 18 maçta forma giyip 2 asist yaptı.