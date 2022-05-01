Hafta boyunca 'Seçim olacak mı, olmayacak mı?' tartışmaları altında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Ramazan Bayramı'nın arifesinde kırmızı-beyazlıları mağlup ederek taraftarlarının yüzünü güldürmeyi istiyor. Cimbom'da sakatlıkları bulunan kaleci Pena ile sağ bek Omar Elabdellaoui dışında sarı kart cezalısı Marcao da forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılar, ligde evinde oynadığı son 4 maçı kazanmayı başardı. Aslan bu süreçte Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'u mağlup etmeyi başardı.

İLK MAÇ SIKINTILIYDI

Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçı 1-0 kaybetmişti. O karşılaşmada sarı-kırmızılıların santrforu Mbaye Diagne'ye yapılan net penaltı hakem Ümit Öztürk ve VAR tarafından es geçilmişti. Maçı 80. dakikada Fajr'ın golüyle kaybeden Cimbom'da, gol pozisyonu öncesi Luyindama'nın Muslera'yı sakatlamasıyla takım büyük yara almıştı. Sarı-kırmızılılar rövanş maçını kazanıp, rakibiyle arasındaki puan farkını da 5'e yükseltmeyi amaçlıyor.



GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER



GALATASARAY:



MUSLERA

BOEY

NELSSON

ALPASLAN

VAN AANHOLT

PULGAR

BERKAN

EMRE KILINÇ

BABEL

KEREM

MOHAMED



SİVASSPOR:



MUAMMER

AHMET

GOUTAS

CAMARA

ZİYA

HAKAN

FAJR

ULVESTAD

ERDOĞAN

GRADEL

KONATE

4 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Ryan Babel ve Emre Kılınç bugün Sivasspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Başakşehir maçında görev alamayacak. Aslan, 7 Mayıs'ta turuncu-lacivertlilerle deplasmanda karşılaşacak.

NEF STADYUMU DOLACAK

Sarı-kırmızılı taraftarlar Avrupa Ligi'nde Barcelona ile yapılan rövanş maçı öncesi çıkan 6'lı bilete ilgi gösterip 25 bin kombine satın almıştı. Sivasspor karşılaşması için toplam 42 bin biletin satın alındığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı seyircilerin bugün stadyumu yine tıklım tıklım doldurması bekleniyor