Galatasaray'ın bu sezonki en büyük silahı Kerem Aktürkoğlu, çıktığı 48 maçta 12 gol, 10 asist yaptı.
GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Sivasspor maçında oynayacak mı?
Spor Toto üper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Zorlu maç öncesi sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığındaki son durum belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 09:50
Milli futbolcu, 2 Nisan'da iç sahada oynanan Karagümrük maçında sakatlanmış ve 35. dakikada çıkmıştı.
Kerem, o maçtan sonra Fenerbahçe, Malatyaspor ve Altay maçlarında sakat sakat oynadığını söylemişti.