Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Altay maçı hazırlıklarını tamamladı! İşte muhtemel 11'ler...
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında İzmir temsilcisi Altay'a konuk olacak Galatasaray müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala iki takımın da muhtemel 11'leri de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS haberi)
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 44 puan elde etti.