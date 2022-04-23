Galatasaray Altay maçı hazırlıklarını tamamladı! İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında İzmir temsilcisi Altay'a konuk olacak Galatasaray müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala iki takımın da muhtemel 11'leri de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 13:34