Galatasaraylı Arda Turan'dan Trabzonspor'a tebrik!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la kozlarını paylaştı ve 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan da, Fırtına'yı tebrik etti. İşte o paylaşım... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 23:01 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022- 23:02