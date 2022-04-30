Galatasaraylı Arda Turan'dan Trabzonspor'a tebrik!
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la kozlarını paylaştı ve 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan da, Fırtına'yı tebrik etti. İşte o paylaşım... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 23:01 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022- 23:02
Spor Toto Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, şampiyonluğunu garantiledi.
Şampiyonluğa uzanan bordo-mavili takımı, Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan tebrik etti.
İşte o paylaşım:
Memleket takımı tutmanın en iyi örneklerinden Trabzon şehrini, yönetimini, teknik ekibini, futbolcularını çalışanlarını ve Trabzonlu tüm dostlarımı gönülden tebrik ederim, en güzel rekabetlerde görüşmek dileğiyle.