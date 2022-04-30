Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısında konuştu. Elmas, "26 Mart'taki genel kurulun ardından ben ve arkadaşlarım, geçmişte yapılanların aksine seçim yapmak için üzerimize düşen her şeyi yaptık. Bunu anlamamakta ısrar eden, bunu kendi Galatasaray içi siyaset için kullanmak isteyenlere tekrar söylüyorum. Bu seçim olacak. 4-11 Haziran'da seçim olması için için Pazartesi günü karar alacağız." dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısında seçime dair açıklamalarda bulundu.



İŞTE ELMAS'IN AÇIKLAMALARI:

Bu seçim olmayacak diye bir şey ağzımdan çıkmadığı gibi üstüne basa basa bu seçimin olacağını, gereğinin yapılacağını söyledik. Davalarda da şahitli masalarda tüm hukuki girişimlerde herkesin bilgisi dahilinde hareket ettik.21-28 Mayıs tarihinin yürürlüğe girebilmesi için, en geç salı gününe kadar yönetim kurulu kararı alınması gerekiyor. Sadece şunu söyledim, bu da yönetim kurulumuzun yeni olduğu bir bilgi olduğu için en azından çok kısa bir süre istişare yapabilmek için izin istedik.4-11 Haziran'da seçim olması için Pazartesi günü karar alacağız.

Bugünkü toplantıya katılmamamız, olağanüstü bir karardır. Aynen toplantının olduğu gibi.

Bugünkü toplantıda geçmişte yaptıkları hareketleri unutarak, yüzleri kızarmadan, hiç utanmadan çıkıp Galatasaray Başkanı'na hakaret eden disiplinlik en az 4-5 konuşma var.



Başkanlığa aday olsam, net şekilde söylerim. Sizin sormanıza da gerek kalmaz. Seçimin iptalini istesem, idari ibrasızlık için başvururdum. Bu karar eskiden olduğu gibi erken çıkardı ve seçime girebilirdim.



İstifa etmiş Galatasaray başkanı yok, istifa da bu seçimi yapma iradesi olan bir başkan için gereksiz bir yol.



Seçim iradesini başından beri belirtmiş bir yönetimi, sanki burada zorla oturmaya çalışıyor gibi bir algı yapılıyor. Bu algıda kısa vadede başarılı oldular ama her zaman doğrular gerçekler kazanıyor.



Birlikte başaracağız diye yola çıktık fakat başardığımız tek şey karşıtlığı birleştirmek oldu. Aynı sofrada yemek yemeyecek insanlar bize karşı birleşti.