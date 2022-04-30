İngiliz basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Aston Villa'nın gelecek sezonun transfer planlamasını yaptığını ve Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson'a gözünü diktiğini duyurdu.
Galatasaray'da Victor Nelsson'a İngiliz kancası!
Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran Victor Nelsson'u İngiliz ekibi Aston Villa yakın takibe aldı. Danimarkalı Sportif Direktörü Johan Lange sezon sonunda Nelsson için teklifte bulunacak.
Sezon başında Kopenhag'dan taksitli bir şekilde toplam 7 milyon euro'ya alınan 23 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla piyasa değerini 10 milyon euro'ya kadar yükseltti.
Sarı-kırmızılı formayla 43 maça çıkan Nelsson, 3 bin 910 dakika süre bulurken, 1 gol, 1 asistle oynayarak dikkatleri üzerine toplamayı başardı.