BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Transfer yarışı şimdiden başladı! 9 yerli futbolcu...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da kutlamalar aralıksız olarak devam ediyor. Bordo-mavililerin bu başarısı dünya basınında geniş yer buldu. Bordo-mavililer ayrıca yerli oyuncu sayısını ise erkenden çözerek yaz transfer dönemi öncesi büyük bir avantaj elde etti. Ligde bu sezon zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ise gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Özellikle gelecek sezon 7+4 kuralı nedeniyle yerli oyuncu havuzuna yönelen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da gündeme gelebilecek ve Süper Lig'de 3 büyüklere göz kırpan 15 futbolcuyu aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır derledi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezon sonunda görüşmesi beklediği isimler...