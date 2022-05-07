Süper Lig'de Valerien Ismael'in göreve gelişiyle birlikte 3-4-3 sistemine geçiş yapan Beşiktaş'ta özellikle sol stoper ve kanat oyuncuları ön plana çıktı.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Transfer yarışı şimdiden başladı! 9 yerli futbolcu...
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da kutlamalar aralıksız olarak devam ediyor. Bordo-mavililerin bu başarısı dünya basınında geniş yer buldu. Bordo-mavililer ayrıca yerli oyuncu sayısını ise erkenden çözerek yaz transfer dönemi öncesi büyük bir avantaj elde etti. Ligde bu sezon zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ise gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Özellikle gelecek sezon 7+4 kuralı nedeniyle yerli oyuncu havuzuna yönelen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da gündeme gelebilecek ve Süper Lig'de 3 büyüklere göz kırpan 15 futbolcuyu aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır derledi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezon sonunda görüşmesi beklediği isimler...
Süper Lig'de Valerien Ismael'in göreve gelişiyle birlikte 3-4-3 sistemine geçiş yapan Beşiktaş'ta özellikle sol stoper ve kanat oyuncuları ön plana çıktı.
Buna göre Beşiktaş'ta Rosier-Rıdvan Yılmaz ve Umut Meraş seçeneği elinde olan siyah-beyazlılarda gündeme gelebilecek iki aday var.
MUSTAFA DEVRE ARASINDA GÜNDEME GELMİŞTİ
Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve takımının küme düşmesinin ardından alt ligde oynamak istemeyen Mustafa Eskihallaç listede yer alan isimlerden birisi.