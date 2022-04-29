Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Nef Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Bomba transfer iddiası! Luis Campos Galatasaraylı ismi o takıma gönderiyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın sezon başında danışmanlık görevi için anlaştığı Luis Campos ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. La Liga ekibi Celta Vigo'ya da danışmanlık yapan Portekizli futbol adamının Galatasaraylı futbolcuyu İspanyol ekibine götüreceği öne sürüldü. İşte o isim ve tüm detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi sonrası seçime gitme kararı alan sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz seçimde de başkan adayı olan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu yeniden aday olmuştu. Ancak İstinaf Mahkemesi tarafından seçim sürecine tedbir kararı konması sonrası seçim iptal edildi.
Son haftalarda ana gündemi seçim olan sarı-kırmızılılarda sezon başında Burak Elmas'ın danışmanı olarak göreve getirilen ve Celta Vigo'ya da danışmanlık hizmeti veren Luis Campos'tan sürpriz bir hamle geldi.