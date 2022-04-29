Bomba transfer iddiası! Luis Campos Galatasaraylı ismi o takıma gönderiyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın sezon başında danışmanlık görevi için anlaştığı Luis Campos ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. La Liga ekibi Celta Vigo'ya da danışmanlık yapan Portekizli futbol adamının Galatasaraylı futbolcuyu İspanyol ekibine götüreceği öne sürüldü. İşte o isim ve tüm detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)