30 Nisan'da seçime gitme kararı alan Galatasaray'da buna karşın mahkeme tedbir kararı koymuştu. Bugün yapılacak duruşma sonrası nihai kararın belli olması beklenirken, sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'na ateş püskürdü ve "Kimse beni tehdit edemez" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Genel Kurul kararına ihtiyati tedbir kararı çıkmasının ardından G.Saray'da hareketli saatler yaşanıyor. Dün yapılan toplantıdaki konular gerilimi daha da tırmandırdı. Başkan Burak Elmas, kulüpte gerçekleştirilen toplantıya katılmazken, davanın tarafı olan Divan Kurulu adına başkan Aykutalp Derkan, avukatlar ve Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk hazır bulundu. Adaylardan Hamamcıoğlu, "Galatasaray'a müdahale ediliyor. Biz Galatasaray genel kurulu üyeleri olarak masaya yumruk bekliyoruz. Seçim için irade koysun Başkan Burak Elmas. Camia son derece rahatsız, Gerekirse imza toplayacağız" ifadelerini kullandı.

HUKUKUN DIŞINA ÇIKMAYACAĞIM

Toplantıda yer alanlardan "Başkanı hedef almayın" itirazları yükselirken, başkan Elmas'a da olay hemen anlatıldı. Sabah'ın haberine göre; Bunun üzerine Elmas online olarak toplantıya dahil olup, "İmza toplarız diyormuşsunuz, beni başkaları ile karıştırmayın, ben bunlara müsaade etmem. Hukuk dışına çıkılmasın diye sizi bütün meselelere ortak ettim. Herkes yerini bilsin, kimse beni tehdit edemez" sözleri ile Hamamcıoğlu'na sert çıktı. Bu düello toplantıda soğuk rüzgârlar estirirken ardından yol haritası üzerinde duruldu.

GÖZLER BAŞKAN BURAK ELMAS'TA

Bugünkü duruşmadan gelecek neticeye göre G.Saray'da yeni dönem de hareketlenecek. İhtiyati tedbir kararının kaldırılmaması halinde başkan Burak Elmas'ın istifa edip etmeyeceği tartışmaları başlayacak. Elmas, yönetim kurulu başkanlığını bırakırsa sarıkırmızılı kulüp en erken tarih olarak bu kez mayıs ayının ikinci haftası seçime gidebilecek.

KRİTİK DURUŞMA BUGÜN 11.00'DE

Sarı-kırmızılı kulübün geleceğini belirleyecek davada ilk duruşma bugün görülecek. Üyelerden Fırat Develioğlu'nun, genel kurulun iptaline yönelik açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı alınırken bugün 11.00'de ilk duruşma yapılacak. Tedbir kararının kalkması halinde 30 Nisan'daki seçim yapılabilecek. Aksi halde ise mahkemenin işleyişine göre hareket edilecek. Duruşmada kulüp avukatlarının yanı sıra Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan da yer alacak.