30 Nisan'da seçime gitmesi planlanan Galatasaray'da, üye Fırat Develioğlu İstinaf Mahkemesi'ne seçimin iptali için başvuru yaptı. 4. Hukuk Dairesi, sarı-kırmızılılardaki seçim süreciyle ilgili yeni bir karar vermesi bekleniyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın yılan hikayesine dönen olağanüstü kongresiyle ilgili kafalar bir kez daha karıştı. 26 Mart'ta yapılan ve 24 saat süren genel kurulda Başkan Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmemesinin ardından Galatasaray seçim sürecine girmişti. Fotomaç'ın haberine göre; Ancak seçime bir gün kala kongrenin yeniden iptal edilme ihtimali ortaya çıktı. Alınan 'idari ibrasızlık' kararına karşı mahkemeye başvuran Galatasaray Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava sonucu seçime tedbir getirilmiş, kulüp avukatlarının yaptığı itirazın ardından tedbir kararı kalkmıştı. Bunun üzerine Fırat Develioğlu'nun konuyu İstinaf Mahkemesine taşıdığı ortaya çıktı.

CAMİAYI ÇOK YORAR

Öte yandan Divan Kurulu İbrahim Ziyal, yarın yapılması planlanan seçimle ilgili bir tweet attı ve 'iptal olacak' tartışmalarını alevlendirdi. Ziyal, "Gelinen noktadan sonra Galatasaray seçimi herhangi bir şekilde iptal olur ve ötelenir ise, bu süreç camiayı çok yorar" dedi. 2 saat sonra bir mesaj daha paylaştı ve "Galatasaray Camiası, tüm bileşenleri ile 48 saatten az süre kalmış iken, seçim sürecinde değişiklik yapılması ile oluşabilecek çok faktörlü hasarı, kamuoyuna ve yetkililere her mecra ve sosyal enstrümanı kullanarak anlatmalı... Galatasaray bu seçimi yapmalı" ifadesini kullandı.

ELMAS DAVA AÇMIŞTI

Galatasaray'ın kongresiyle ilgili olarak Fırat Develioğlu dava açmış, yapılan itirazın ardından tedbir kararı kalkmıştı. Ayrıca Başkan Burak Elmas, 26 Mart'taki idari ibrasızlığın ortadan kalkması için mahkemeye başvurmuş, 'Seçimi etkileyen bir durum olmadığını' da belirtmişti. Şimdi gözler mahkemeden çıkacak yeni karara çevrildi.

ÖZTÜRK'TEN SERT TEPKİ: UMARIM ARAMIZDA BÖYLE BIR AHLAKSIZ YOKTUR!

Başkan adayı Metin Öztürk, İbrahim Ziyal'in tweet'ini alıntılayarak sert bir açıklama yaptı. Öztürk, 'BaşkaGalatasarayYok' hastagh'ıyla "İbrahim Hocam umarım aramızda böyle bir ahlaksız yoktur" dedi. Camiada tedirginlik artarken taraftarlar da bu mesaja destek verdi.