Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. haftasında Galatasaray - Demir Grup Sivasspor takımları arasında oynanacak olan müsabakada 4. hakem değişikliği yapıldı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksinde oynanacak maçta 4. hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un sağlık sorunları sebebiyle yerine Merkez Hakem Kurulu tarafından Ozan Ergün 4. hakem olarak görev yapacak.
Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçının yardımcı hakemi değişti!
Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. haftasında Galatasaray - Demir Grup Sivasspor takımları arasında oynanacak olan müsabakada 4. hakem değişikliği yapıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2022- 15:27
Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. haftasında Galatasaray - Demir Grup Sivasspor takımları arasında oynanacak olan müsabakada 4. hakem değişikliği yapıldı.