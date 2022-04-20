Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım ligde topladığı 44 puanın 30 puanını ise iç sahada aldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yeni Malatya'yı 2-0 yenen Cimbom, Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 44'üncü puanını kazandı. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, ligde aldığı 30 puanı iç saha maçlarında elde etmeyi başardı. Nef Stadyumu'nda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, evindeki 5 mağlubiyetin 3'ünü öne geçtiği maçlarda aldı (Fenerbahçe, Kasımpaşa Trabzonspor). Sarıkırmızılı takım, içeride 26 kez rakip ağları sarsarken, kendi filelerinde 18 gol gördü.