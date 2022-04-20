30 Nisan'da seçime gitmesi planlanan Galatasaray'da mahkeme tedbir kararı koydu ve durdurulma kararı alındı. Sarı-kırmızılılarda bu gelişmenin ardından seçim süreci sekteye uğrarken, Cimbom buna itiraz etti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın seçimli genel kurulu yılan hikayesine döndü. 27 Mart'ta yapılan mali genel kurulda yönetim kurulunun ibra edilmemesinin ardından Başkan Burak Elmas, seçim kararı almıştı. Ancak dün Avukat Fırat Develioğlu'nun açtığı davanın ardından işler bir kez daha değişti. Develioğlu'nun, Galatasaray Kulübü Derneğine açtığı dernek genel kurulunun iptali istemli dava dilekçesini inceleyen İstanbul 10. Asliye Hukuk tensip kararını verdi. Mahkeme, 27 Mart'taki kararların uygulanması halinde meydana gelebilecek bir değişim ile hakkın elde edilmesinin zorlaşması ve ciddi zarar doğması ihtimali nedeniyle davacının 50 bin lira teminat yatırmasını istedi.

DİLEKÇELER İNCELENECEK

Fotomaç'ın haberine göre; Bu teminat yatırılması karşılığında 26 Mart'taki tartışmalı kongre ile 27 Mart'ta alınan genel kurul kararlarının uygulanması ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğü gereği yönetim kurulu tarafından alınan yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 23 Nisan'da ilk, 30 Nisan'da yapılacak ikinci toplantının icrasının tedbiren durdurulmasını karara bağladı. Kararda, teminat bedeli yatırıldığında kararın ifası için Galatasaray kulübüne müzekkere yazılmasına hükmedildi. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılmasını kararlaştıran mahkeme, sonrasında ilk itirazların değerlendirilmesine ve ardından da ön inceleme duruşması için gün belirlenmesine karar verdi.

GS TV'DEN GÖRÜNTÜ İSTENDİ

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, GS TV'den Genel Kurul yayın görüntüleri, Genel Kurul'un toplantı tutanağı ve hazirun cetveli gibi belgelerin davalı kuruldan celbine karar verdi. Dilekçelerin verilmesi delillerin toplanmasının ardından ön inceleme yapılması kararlaştırıldı.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

-Mahkeme 30 Nisan'daki genel kurul için ihtiyati tedbir kararı verdi.

-Karar uyarınca Galatasaray'da seçim yapılmayacak ve Burak Elmas görevine devam edecek.

-Ancak şimdilik böyle bir şey gündemde değil. Elmas yönetimi tedbir kararına itiraz etti ve Cuma günü ön inceleme davası görülecek.

-Tedbir kararı kalkmazsa 30 Nisan'daki Genel Kurul gerçekleşmeyecek.

-Bu durumda seçimin yapılabilmesi için Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor.