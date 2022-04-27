Performansıyla, "Neden daha önce oynatılmadı?" dedirten Erick Pulgar'a, Marsilya'nın talip olduğu biliniyordu.
TRANSFER HABERİ - Marsilya'dan Erick Pulgar atağı! Jorge Sampaoli istiyor
Transfer haberi: Galatasaray'ın Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar için Fransız ekibi Marsilya devreye girdi. Marsilya'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin Şilili yıldızı istediği ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2022- 11:11
Jorge Sampaoli'nin çok istediği Şilili orta saha için Fransız ekibi kararını verdi.
Fotomaç'ın haberine göre Marsilya Pulgar için transfer teklifinde bulunacak.