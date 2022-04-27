Fatih Terim'e hırsızlık şoku!
Teknik direktör Fatih Terim, hırsızlık olayıyla karşı karşıya kaldı. 68 yaşındaki ismin, satın aldığı lüks motosiklet henüz eline geçmeden galeriden çalındı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2022- 11:22
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yapılan tespitler sonrası olaya karışan kişilerin H.T. ve M.Ş., olduğunu tespit eden polisler 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda ifade veren şüpheliler hırsızlık olayıyla bir alakalarının olmadığını ileri sürdü. İfadelerinin ardından İstanbul adliyesine getirilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu motosikletin ünlü teknik adam Fatih Terim tarafından satın alındığı, lüks motosikletin ücretinin ödendiği ancak galeride konsinye olarak bekletildiği ortaya çıktı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin kaçamaklı ifadelerde bulunduğunu belirledi.
21 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR
Yürütülen soruşturma sonunda haklarında 2 şüpheli hakkında 'Mala Zarar Verme', 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'İşyeri Dokunulmazlığının İhlali' suçları kapsamında 21 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan 2 tutuklu sanık, hırsızlık olayı ile alakalarının olmadığını savunarak tahliyelerini talep etti.
İADE EDİLDİ
Sanıklardan H.B.'nin avukatlığını yapan Özlem Açar, müvekkilinin hırsızlık olayı sırasında evinde olduğunu, bu durumun HTS kayıtlarının alınmasıyla ortaya çıkabileceğini anlattı. Ayrıca çalınan motosikletin bulunarak taraflara iade edildiğini belirten Özlem Açar müvekkilinin tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme sanıkların tahliye edilerek yargılamanın devam edilmesine karar verdi.