Geçen yıl 19 Haziran'da Galatasaray'da başkan seçilen Burak Elmas cumartesi günü yapılacak seçim sonrası koltuğunu devretmeye hazırlanıyor. Mali genel kurulda çıkan ibrasızlık sonrası seçim kararı alan Elmas'ın görevinden ayrılması Galatasaray'da birçok taşı da yerinden oynatacak.
Galatasaray'da Luis Campos ve Pasquele Sensibile'nin 3 aylık maliyeti dudak uçuklattı!
Galatasaray'da Burak Elmas döneminde görev alan Luis Campos ve Pasquele Sensibile'nin 3 aylık maliyeti adeta çıldırttı. Campos ve Sensibile'nin maliyetinin 450 bin Euro (7.2 milyon lira) olduğu öğrenildi.
Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos şubat ayında sürpriz bir şekilde Başkan Elmas'ın danışmanı olarak Galatasaray'da görev yapmaya başlamıştı. Yaklaşık 2 hafta sonra ise sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile getirilmişti.
Takvim'in haberine göre; bu iki ismin önümüzdeki haftadan itibaren Sarı-Kırmızılı kulüple ilişikleri kesilecek. Ne Eşref Hamamcıoğlu hem de Metin Öztürk, Campos ve Sensibile ile çalışmayı kesinlikle düşünmüyor.