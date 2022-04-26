Ancak bu iki ismin Galatasaray'a 3 aylık faturası dudak uçuklatacak cinsten. Alınan bilgilere göre Campos'un aylık maaşı 100 bin Euro. Sensibile ve ekibinde yer alan iki kişinin toplam aylık maaşının ise 50 bin Euro olduğu belirtiliyor.