"Burak Elmas'ın vaatlerinin çok kolay gerçekleşmeyeceğini bizler biliyorduk. O da bir ümitle geldi, arkasında kötü niyet aramak istemiyorum. Ama genel kurulunda refleksleri çok değişiktir, bir rakam verdiğiniz zaman karşınıza en az 10 kişi o hesabı yapar. O bakımdan gerek sponsorluk vaatleri, gerek stat isim hakkı gerçekleşebileceği çok kolay değildi. Beklenti yükseldi, gerçekleşmeyince güven erozyonu oldu."