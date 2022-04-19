Korkma Torrent! | REHA KAPSAL
Düşme düşmesi kesinleşmiş Malatyaspor'a karşı Galatasaray'dan beklenen, farklı galip gelmesi ve oyunu domine etmesiydi.
En önemlisiyse saha içi dizilişinin doğru olmasıydı. Çıkan 11'de Berkan, Taylan ve Pulgar birbirine benzeyen profiller. Bir de Malatyaspor topu G.Saray'a bırakınca çetrefilli ve içinden çıkılamaz bir oyun ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar yine set hücumu geliştiremedi.
Yerleşik, organize olmuş bir savunmaya hücum etmek farklıdır ve onun da parametreleri vardır. Bunu doğru yapamadığı gibi Halil'e de top getiremediler.
Gereken 8 numara desteği Berkan ve Taylan'dan gelmeyince Galatasaray Babel ve Kerem ile bireysel çözüm aradı. Nitekim ilk yarıda yalnızca bir tane gol pozisyonu üretebildiler.
İkinci yarıya iyi başlayan, domine eden, baskı sonrası kaptığı toplarla direkt rakip kaleye giden sarı-kırmızılılar iki gol buldu, iki de net fırsat kaçırdı.
Oyun Galatasaray'ın elinde ve takım ritim yakalamışken 67. dakikada anlamsız bir Gomis-Cicaldau değişikliği oldu. Halil'in Gomis ile yer değiştirmesi enteresan... Eğer Gomis hamlesi olacaksa Halil ile birlikte çift santrforlu düzene dönülmesi gerekirdi.