Sarı-kırmızılı kulüpte 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak Öztürk, çarpıcı açıklamada bulundu.
GALATASARAY HABERLERİ: Metin Öztürk resmen açıkladı! "Flaş transferler olacak"
30 Nisan'da seçime gidecek Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlük konusunda favorisini açıklayan Öztürk, ayrıca flaş transferlerin olacağını da duyurdu. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Metin Öztürk, göreve gelmeleri durumunda Galatasaray'ın gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacağını dile getirerek, "En az 4-5 transferimiz var. Bunların arasında ikisi flaş. Onları önümüzdeki hafta raporlar önümüze geldiğinde açıklarız.
Biri yabancı, biri yerli iki flaş transferimiz var. Bütçemiz içinde olacak ama bütçe zorlanırsa bizde kalabalık bir iş adamı ekibi var. Pamuk eller cebe yapar ve bu işi çözeriz. Piyasalarında isim yapmış transferler." diye konuştu.