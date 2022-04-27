"TAM BİR ASLAN KÜKREMESİ DUYACAKSINIZ"

Metin Öztürk, büyük hedeflerle Galatasaray'da başkanlığa aday olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her başkan adayı şampiyonluk ister ama o hedeflere ulaşmak bir vizyon ve proje işidir. Bizde bu vizyon da proje de var. Nasıl şu anda dünya olarak pandemiden çıkıyorsak, Galatasaray için de tünelin ucu gözüktü. Biz en az 5 yıl başarıdan başarıya koşacak bir Galatasaray için hazırız. Bunu hem futboldaki hamlelerle hem projelerle hem de mali hamlelerle yapacağız. Bu sene hocamız da futbolcularımız da sahada taraftarla bütünleşip, bizi coşturacak. Önümüzdeki sene tam bir aslan kükremesi duyacaksınız."