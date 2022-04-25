GALATASARAY HABERLERİ: Flaş Inaki Pena hamlesi! Xavi'nin planı...

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena ile ilgili flaş bir hamle geldi. Sezon sonunda İspanyol devi Barcelona'ya dönecek olan 23 yaşındaki kaleciyle ilgili teknik direktör Xavi'nin planı belli oldu. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)