Galatasaray'ın kış transfer döneminde Barcelona'dan transfer ettiği Inaki Pena, ortaya koyduğu performansla İspanyol kulübünün takdirini topladı.
GALATASARAY HABERLERİ: Flaş Inaki Pena hamlesi! Xavi'nin planı...
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena ile ilgili flaş bir hamle geldi. Sezon sonunda İspanyol devi Barcelona'ya dönecek olan 23 yaşındaki kaleciyle ilgili teknik direktör Xavi'nin planı belli oldu. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 12:49
Sarı kırmızılı formayla, özellikle Katalan ekibine karşı iyi bir oyun sergileyen Pena'nın, Barcelona'daki geleceği şekillendi.
İspanyol basınında yer alan habere göre, 23 yaşındaki eldivenin İstanbul'da çok verimli bir süreç geçirdiği ve Barça kadrosunda yer alacak olgunluğa ulaştığı ifade edildi.