Ahmet Çakar'dan Domenec Torrent eleştirisi! Yedikule'nin hocası bile olamaz

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray hakkında çarpıcıs açıklamalarda bulundu. Çakar, "Kerem, Marcao ve belki 1-2 isim dışında hiçbir oyuncu şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'ın oyuncusu olamaz. Torrent'e kızmıyorum. Büyük taktisyenmiş, buyük hocaymış geçin… Vücut dili ve tipi tam bir beyefendi, tam bir akademisyen. Ama bırakın G.Saray'ı, Yedikule'nin bile hocası olamaz." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 06:40