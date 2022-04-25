GALATASARAY HABERLERİ: Levent Tüzemen'den Burak Elmas'a olay sözler! "Transferlerin perde arkasını anlatsın"
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay'la karşılaştı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmzılıların teknik direktörü Domenec Torrent, sezon başında transfer edilen Olimpiu Morutan'ı kadroya almazken; Alexandru Cicaldau'yu ise yedek soyundurdu. A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen de, başkan Burak Elmas'ın görevi bırakmadan önce Rumen futbolcuların transferlerinin perde arkasını anlatması gerektiğini dile getirdi. İşte o yazı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Başkan Burak Elmas görevi teslim etmeden önce iki Rumen oyuncunun transferinin perde arkasını anlatmalıdır. Toplam 10 milyon euro'ya mal olan oyunculardan Morutan kadroya alınmıyorsa, Cicaldau kulübede oturuyorsa bu tablo Galatasaray'daki kadro mühendisliğinin hatalı olduğunun belgesidir.
Eğer, 10 milyon euro doğru isimlere harcansaydı bu sezon Galatasaray daha başarılı olabilirdi. Ligde yokları oynayan Galatasaray için İzmir deplasmanları cennet oldu ve Göztepe'den sonra Altay maçı da kazanıldı.
Kerem, Nelsson, Pulgar, Muslera, Aanholt, Omar dışındaki Galatasaraylı oyuncular isteksiz bir görüntü içindeydiler. Özellikle Gomis tam bir hayal kırıklığıydı.
2014 yılında Drogba, Londra'daki maçta Chelsea'ye karşı forma giymişti. İngiliz seyirciler Fildişili yıldıza büyük sevgi göstermiş ve "Seni seviyoruz ama eskisi gibi hızlı değilsin" diye takılmışlardı. 3 net pozisyonu kaçıran Gomis'in hantal hali o günkü Drogba'yı andırıyor.
Torrent, kadro tercihini neye göre yapıyor? Ben Malatya'ya karşı çok iyi oynayan ve enfes bir kafa golü atan Halil Dervişoğlu'nu ilk onbirde bekliyordum ama yanıldım. Halil'in kulübede oturması çok anlamsızdı. Halil, kafadan oynasaydı Gomis'in ağır kaldığı için kaçırdığı pozisyonları gol yapardı.
Galatasaray'ı hücuma taşıyan yine Kerem oldu. Sol ayağıyla müthiş bir gol atan Kerem skoru çoğaltacak pozisyonları da hazırladı ama Babel ve Gomis kötü vuruşlar yaptı. Emre Kılınç ile Babel çok etkisiz kaldı.
Berkan, en önemli özelliği olan koşu kalitesini sahaya bile yansıtamadı. Altay'ın baskın oynadığı ikinci yarıda Fernando Muslera tecrübesiyle ve yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyeti elinde tutmasını sağladı.