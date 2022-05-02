Avrupa devlerinin yeni sezon forması sızdırıldı! Galatasaray da listede...

Türkiye'de ve Avrupa'da liglerin sona ermesine kısa bir süre kalırken taraftarlar kulüplerin yeni sezon forması merak edilmeye başlandı. Sky Sports'un Almanya versiyonu, dünya devlerinin yeni sezon formalarını yayınladı. Haberde Galatasaray'ın forması da yer aldı. İşte Avrupa devlerinin ve Galatasaray'ın yeni sezonda giymesi beklenen formaları...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2022- 18:26