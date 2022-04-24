Galatasaray'da seçim klasiği!

Galatasaray'da gözler başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün yarışacağı seçimde ilk hafta yeterli sayı olmadığı için seçim 30 Nisan'da gerçekleşecek.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 06:40