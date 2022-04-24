Galatasaray'da yapılacak mı, yapılmayacak mı?' tartışmalarının gölgesinde olan ve önceki gün nihayet gerçekleşeceği açıklanan başkanlık seçimi için dün toplanıldı. Fotomaç'ın derlediği habere göre kongre için açıklanan ilk tarih 23 Nisan'dı ve seçimde divan başkanlığı yapılacak Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda iki başkan adayının yöneticileri bir araya geldi. Her seçimde olduğu gibi lisede toplanan isimler ve divan yönetimi yeterli çoğunluk sağlanamadığı için seçimin 30 Nisan'da yapılması için tutanaklara resmi kayıtlara geçti. Kulüp Divan Başkanı Aykut Alp Derkam seçimin 30 Nisan'da yapılması için ortada herhangi bir engel kalmadığını ve kongrenin Galatasaray Lisesi'nde olacağını yineledi.