Alınan bilgilere göre Domenec Torrent'le devam etmeyi düşünmeyen iki isim de teknik direktör adaylarını belirledi. Futbolu Cenk Ergün'e emanet etme kararı alan Hamamcıoğlu'nun listenin en tepesine Daniel Farke'nin ismini yazdığı öğrenildi.
Galatasaray'da çifte aday! Farke ve Okan Buruk...
Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yeni teknik direktör belirsizliği için ise Farke ve Okan Buruk ismi ön plana çıktı. işte son detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 06:40
Son olarak Krasnodar'la anlaşan ancak savaş nedeniyle Rusya'dan ayrılan Alman hoca şu an boşta. Farke'nin ismi Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş ile de anılmış ancak parasal konularda anlaşma sağlanamamıştı.
Takvim'in haberine göre Levent Nazifoğlu'nu Florya'da tek yetkili yapma kararı alan Metin Öztürk'ün 1 numaralı teknik direktör adayı ise Okan Buruk... İki sezon önce Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan genç hoca yaklaşık 1.5 aydır boşta.