Galatasaray'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay deplasmanına konuk olacak olan sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

Kafilede Sofiane Feghouli, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz gibi isimler yer almadı.

İşte Galatasaray'ın Altay maçı kamp kadrosu: